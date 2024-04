La Soluzione ♚ I possedimenti dei latifondisti La definizione e la soluzione di 6 lettere: I possedimenti dei latifondisti. TENUTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su I possedimenti dei latifondisti: Intendiamo le entrate e i possedimenti dell'imperatore. i cosiddetti possedimenti fiscali, che già facevano parte del patrimonio personale dei pipinidi, vennero... Tenuta meccanica è un'apparecchiatura atta ad isolare due ambienti, tra i quali vi sia un componente dotato di moto circolare (albero) e/o assiale. Altre Definizioni con tenute; possedimenti; latifondisti; Appezzamenti di terreno spesso con grandi case; Riducono le buste paga; Costituì il primo nucleo dei possedimenti papali; Tali proprietari sono i latifondisti;

La risposta a I possedimenti dei latifondisti

TENUTE

T

E

N

U

T

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'I possedimenti dei latifondisti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.