La Soluzione ♚ Ha per capitale Adelaide La definizione e la soluzione di 20 lettere: Ha per capitale Adelaide. AUSTRALIA MERIDIONALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ha per capitale adelaide: adelaide (afi: pronuncia italiana /ade'laide/; pronuncia inglese: /'ædled/, localmente /'ædlæd/) è una città australiana, capitale dello stato dell'australia... L'Australia Meridionale (in inglese South Australia) è uno Stato federato dell'Australia situato nella parte centromeridionale del continente australiano. Occupa un'area di 984377 km². La capitale è Adelaide, conosciuta come la città delle chiese (the city of churches). La sua popolazione è circa 1,75 milioni di abitanti (dati 2019), in gran parte residenti nelle fertili zone costiere e nella valle del fiume Murray. Diventò una colonia ...

La risposta a Ha per capitale Adelaide

AUSTRALIA MERIDIONALE

