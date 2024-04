La Soluzione ♚ È a nord del Burundi La definizione e la soluzione di 6 lettere: È a nord del Burundi. RUANDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su E a nord del burundi: Sviluppo umano più basso del pianeta. lo stesso argomento in dettaglio: storia del burundi e cronologia del burundi. il burundi è stato abitato fin dai tempi... Il Ruanda (AFI: /ru'anda/; in kinyarwanda: u Rwanda; in swahili, francese e inglese: Rwanda; in francese desueto anche Rouanda), ufficialmente Repubblica del Ruanda, è uno Stato dell'Africa orientale. Confina a ovest con la Repubblica Democratica del Congo, a nord con l'Uganda, a est con la Tanzania e a sud con il Burundi e non ha sbocchi sul mare. Dal 1884 al 1919 fece parte della Deutsch-Ostafrika, colonia dell'Impero tedesco, per poi passare, al termine della prima guerra mondiale, al Belgio, da cui ottenne l'indipendenza nel 1962. Altre Definizioni con ruanda; nord; burundi; Confina con il Burundi; Stato africano che ha per capitale Kigali; Una valle nel nord della Lombardia; Nord-Est;

RUANDA

