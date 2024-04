La Soluzione ♚ Minacciosa intimidazione La definizione e la soluzione di 9 lettere: Minacciosa intimidazione. ULTIMATUM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Minacciosa intimidazione: Della flotta da battaglia a pearl harbor nell'aprile 1940 come mezzo di intimidazione nei confronti del giappone, organizzando la divisione della squadra... Per ultimatum (termine latino, adattato raramente in ultimato), nel diritto internazionale, si intende l'intimazione attraverso la quale, in una situazione di crisi internazionale, uno Stato comunica a un altro le proprie ultime proposte e le proprie condizioni irrevocabili, respinte le quali si minaccia di rompere i negoziati, di ricorrere alla forza o di dichiarare guerra. Al di fuori del diritto internazionale, questo termine indica una ... Altre Definizioni con ultimatum; minacciosa; intimidazione; Un imperiosa intimazione;

