La Soluzione ♚ Lampante chiarezza La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lampante chiarezza. EVIDENZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Lampante chiarezza: Spazio irrilevante) non sarebbero architettura: zevi indicava come esempio lampante le piramidi di giza, enormi "sculture" all'aperto, ma non architetture;... L'evidenza nella filosofia antica era la caratteristica propria della conoscenza al suo massimo grado, cioè quella a cui arrivava l'intelletto intuitivo (nous). Al suo opposto vi era l'opinione, priva della chiarezza, certezza e quindi verità dell'evidenza, poiché faceva riferimento alla illusorietà della sensibilità. L'etimo del termine deriva dal latino evidentia (da evidens-evidentis), un termine composto da e (particella intensiva) e videns (participio presente del verbo videre). Sta quindi a significare ciò che si vede in modo eccellente ed immediato. Altre Definizioni con evidenza; lampante; chiarezza; Paga le pensioni; Il cocciuto o bugiardo nega pure quella; Verità lampante; Lampante; Chiarezza e coerenza di comportamento; Chiarezza di contorni;

EVIDENZA

