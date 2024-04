La Soluzione ♚ Il fiume di Kaunas

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il fiume di Kaunas. NIEMEN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Il fiume di kaunas: Fortezza alla confluenza dei fiumi neris e nemunas, il castello di kaunas. diverse volte il castello di kaunas fu attaccato e distrutto dai cavalieri dell'ordine... Il Nemunas (dal lituano; in tedesco: Memel; in russo , Neman; in bielorusso: , Njoman; in polacco: Niemen; in yiddish: , Neman, o , Meml) è un fiume lungo 937 km che attraversa la Bielorussia, la Lituania e la Russia. La sua lunghezza complessiva è di 937 km, che ne fa (in termini di lunghezza) il quarto fiume più lungo del bacino del mar Baltico. Scorre per 459 km in Bielorussia e per 359 km in Lituania; 116 km del suo ...

Altre Definizioni con niemen; fiume; kaunas;