La Soluzione ♚ Fermi in agguato La definizione e la soluzione di 9 lettere: Fermi in agguato. APPOSTATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Fermi in agguato: Mentre erano fermi al rosso su flaming road, vicino all'incrocio di koval lane, di fronte all'hotel maxim, shakur dialogò con due donne in macchina alla... To Catch a Predator è un docu-reality statunitense. Il programma, presentato da Chris Hansen, si propone di trovare e arrestare potenziali maniaci sessuali attraverso internet. Fingendosi un'adolescente di tredici anni, la polizia attira il malintenzionato nella casa dell'ipotetica vittima, dove ad aspettarlo trova il conduttore, che dopo una "breve intervista", lo fa arrestare dalla polizia appostata nei dintorni della casa. Mandato in onda ... Altre Definizioni con appostati; fermi; agguato; Fermi tutti; Enrico Fermi fece parte di quello Manhattan; Agguato che si tende al nemico;

La risposta a Fermi in agguato

APPOSTATI

A

P

P

O

S

T

A

T

I

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Fermi in agguato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.