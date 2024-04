La Soluzione ♚ Se ne fanno preziosi monili La definizione e la soluzione di 3 lettere: Se ne fanno preziosi monili. ORO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Se ne fanno preziosi monili: Gioielli tra cui anelli, orecchini, bracciali, corona e consistono in preziosi monili di epoca ellenistica e romana. sono custoditi nel museo archeologico... L'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è Au (dal latino aurum). È un metallo di transizione tenero, pesante, duttile, malleabile di colore giallo, dovuto all'assorbimento delle lunghezze d'onda del blu dalla luce incidente. Inattaccabile dalla maggior parte dei composti chimici, reagisce in pratica solo con l'acqua regia e con lo ione cianuro. Con il mercurio forma un'amalgama, ma non un composto chimico. Si trova allo ... Altre Definizioni con oro; fanno; preziosi; monili; Si fanno per raccogliere soldi tra amici; Fanno preziosi monili; Misure per preziosi; Producono rossi monili;

La risposta a Se ne fanno preziosi monili

ORO

O

R

O

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Se ne fanno preziosi monili' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.