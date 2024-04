La Soluzione ♚ Si fanno con gli imbuti La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si fanno con gli imbuti. TRAVASI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si fanno con gli imbuti: Confluisce in un tubo perfettamente cilindrico. l'imbuto rovesciato, nel medioevo, era simbolo di pazzia come si può vedere nei dipinti del pittore fiammingo... Il travaso è un condotto che unisce il carter pompa con la camera di combustione passando per il cilindro creando una luce, che è controllata dal pistone. Altre Definizioni con travasi; fanno; imbuti; Si fanno per raccogliere soldi tra amici; Fanno preziosi monili;

La risposta a Si fanno con gli imbuti

TRAVASI

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Si fanno con gli imbuti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.