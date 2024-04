La Soluzione ♚ Espirare a colpi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Espirare a colpi. TOSSIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Espirare a colpi: Fondamentale nello shintoismo, e kaze sta per "vento"; ka inspirare e ze espirare). internazionalmente e in generale è riferita agli attacchi suicidi eseguiti... Fumare fa tossire (Fumer fait tousser) è un film del 2022, scritto e diretto da Quentin Dupieux. Altre Definizioni con tossire; espirare; colpi; Un verbo del costipato; Colpi anche mancini; Ha numerosi colpi proibiti;

La risposta a Espirare a colpi

TOSSIRE

T

O

S

S

I

R

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Espirare a colpi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.