La Soluzione ♚ Equivale ad anche o a per di più La definizione e la soluzione di 7 lettere: Equivale ad anche o a per di più. ALTRESÌ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Equivale ad anche o a per di piu: Sinonimo di oceano quando esprime un concetto generico, per esempio quando si parla dei mari tropicali, di acqua di mare o di biologia marina; equivale a oceano... Con il termine Unité d'Habitation si indica un complesso progetto residenziale e urbanistico ideato dall'architetto svizzero Le Corbusier. Con questo termine si identifica altresì la tipologia di edificio dei cinque analoghi complessivamente realizzati in Europa, che rappresenta l'effettiva concretizzazione delle teorie ideate dal celebre architetto svizzero circa il nuovo concetto di costruire la città, nonché uno dei punti di arrivo fondamentali del Movimento Moderno nel concepire l'architettura e l'urbanistica. Altre Definizioni con altresì; equivale; anche; Un anche letterario; Anche parimenti; Equivale a un ottavo di gallone; Equivale a brasiliano; Ne fanno parte anche oche e galline; La chitarra indiana suonata anche dal beatle George Harrison;

La risposta a Equivale ad anche o a per di più

ALTRESÌ

A

L

T

R

E

S

Ì

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Equivale ad anche o a per di più' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.