La Soluzione ♚ La Drew di Charlies Angels La definizione e la soluzione di 9 lettere: La Drew di Charlies Angels. BARRYMORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La drew di charlies angels: charlie's angels" Drew Blythe Barrymore (Culver City, 22 febbraio 1975) è un'attrice, produttrice cinematografica, regista e conduttrice televisiva statunitense. È discendente delle famiglie Barrymore, Drew e Costello, noti attori di cinema e teatro statunitensi, ed è nipote dell'attore John Barrymore e bisnipote dell'attore Maurice Costello. Nel 1982, ha recitato nel ruolo di Gertie in E.T. l'extra-terrestre di Steven Spielberg, diventando rapidamente una delle attrici bambine più riconosciute di Hollywood, mentre nel 1985 (a soli 10 anni) è stata candidata ai Golden Globe per la migliore attrice non protagonista per il film Vertenza inconciliabile. Nel ... Altre Definizioni con barrymore; drew; charlies; angels; Drew: è un attrice regista conduttrice statunitense; Attrice in CharliÈs Angels di origine asiatica;

La risposta a La Drew di Charlies Angels

BARRYMORE

