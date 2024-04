La Soluzione ♚ Divano sofà La definizione e la soluzione di 6 lettere: Divano sofà. CANAPÈ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Divano sofa: Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il divano (anche detto sofà, ottomana o, meno propriamente, canapè) è un sedile imbottito e... Un canapè (dal francese canapé e dal latino medievale canapeum, alterazione del class. conopeum, conopeo) è un piccolo antipasto poggiato o spalmato su fettine di pane senza crosta che solitamente vengono prima spalmate di burro ed anche preventivamente grigliate. È solitamente preparato con cura e di aspetto molto decorativo, separato in fette e mangiabile spesso in un solo morso. I canapè si preparano su fette di pane bianco da tramezzini, su pane tostato, su gallette, in barchette di pasta sfoglia o frolla e su qualsiasi supporto che sia adatto a essere presentato disteso su un piatto e ritagliato in forme piacevoli, come stelle, cerchi ... Altre Definizioni con canapè; divano; sofà; Sofà; Il divano che diventa un letto alla turca; Il divano-letto alla turca; Poltrone e sofà della qualità;

CANAPÈ

