La Soluzione ♚ La dea romana della sapienza

La definizione e la soluzione di 7 lettere: La dea romana della sapienza. MINERVA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su La dea romana della sapienza: Attico), o pallade atena (pa ), è la dea greca della sapienza, delle arti e della strategia in battaglia. dea guerriera e vergine, una delle più rispettate... Minerva (in latino Minerva) è la divinità romana della lealtà in lotta, delle virtù eroiche, della guerra giusta (guerra per giuste cause o per difesa), della saggezza, delle strategie, ed è riconosciuta anche protettrice degli artigiani. Le sue origini discendono dagli Etruschi che molto presto la fusero con Atena, suo corrispettivo nella mitologia greca. Minerva era venerata anche dagli antichi italici, come dimostra il santuario arcaico di Lavinium. Come per Atena anche per Minerva l'animale sacro è la civetta, talvolta il gufo. Secondo il mito, era figlia di Giove, nata dalla testa di quest'ultimo.

Altre Definizioni con minerva; romana; sapienza;