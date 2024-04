La Soluzione ♚ Un condimento regionale La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un condimento regionale. PESTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un condimento regionale: Capricciosa è una pizza tipica della cucina italiana caratterizzata da un condimento di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto (o spesso anche crudo), funghi... Il pesto alla genovese (chiamato anche pesto genovese) è un condimento tradizionale tipico originario della Liguria. Con tale denominazione è inserito tra i Prodotti agroalimentari tradizionali liguri (PAT). Il suo ingrediente base è il basilico (Ocimum basilicum), e più specificamente il Basilico Genovese (in lingua ligure baxeicò [bae'k] o baxaicò [baa'k]). Si ottiene pestando (mescolando a pressione) il basilico con il sale, i pinoli e l'aglio, il tutto condito con Parmigiano Reggiano, Fiore Sardo e olio extravergine di oliva. Si tratta quindi di una salsa a crudo, cosicché gli ingredienti non perdano le proprie caratteristiche ... Altre Definizioni con pesto; condimento; regionale; Il condimento per le trenette; Macchia di verde le trofie; Tipico condimento reatino; Asprigno come un condimento; Istituto Regionale; Idioma regionale;

La risposta a Un condimento regionale

PESTO

P

E

S

T

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Un condimento regionale' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.