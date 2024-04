La Soluzione ♚ Il burattinaio di Collodi La definizione e la soluzione di 11 lettere: Il burattinaio di Collodi. MANGIAFUOCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Il burattinaio di collodi: Carlo collodi n. 2, 1968. giovanni jervis, prefazione a carlo collodi, pinocchio, torino: einaudi, 1978; n. ed. ivi 2002 (con introduzione di stefano... Il mangiafuoco è un artista o giocoliere che letteralmente sputa fuoco dalla bocca. Il numero è di per sé semplice, ma estremamente pericoloso, tanto che quest'arte è annoverata tra le più rischiose fra le manipolazioni di fiamma. Esso consiste nel far uscire combustibile dalla bocca, incendiandolo, cosicché una grande fiamma si diparta dalla bocca del giocoliere. La fiamma si può produrre usando sia liquidi infiammabili (paraffina liquida, petrolio da lampada, diavolina liquida, pyrofluid o acqua di fuoco) sia polveri (farina da cucina, lycopodio, cacao). I liquidi e le polveri vengono incendiati con l'ausilio di una torcia. Altre Definizioni con mangiafuoco; burattinaio; collodi; Un fischietto da burattinaio; Un burattinaio siciliano; Libro scritto da Collodi; Quello nato dalla penna di Collodi parla;

La risposta a Il burattinaio di Collodi

MANGIAFUOCO

