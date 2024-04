La Soluzione ♚ Il Breve era figlio di Carlo Martello La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il Breve era figlio di Carlo Martello. PIPINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Il breve era figlio di carlo martello: Maggiordomo di palazzo di tutti i regni dei franchi, carlo martello (che era figlio di pipino di herstal o pipino ii maggiordomo di palazzo di tutti i regni... Pipino III detto il Breve (Jupille, 714 – Saint Denis, 24 settembre 768) è stato maggiordomo di palazzo di Neustria (741-751) e d'Austrasia (747-751), poi re dei Franchi (751-768). Fu il padre del futuro imperatore Carlo Magno. Il papa lo incoronò re dei Franchi poiché, minacciato dall'avanzata dei Longobardi, ne aveva ottenuto la protezione, ricambiando in tal modo l'aiuto ricevuto da Pipino il Breve con un'incoronazione formalmente illegittima. Altre Definizioni con pipino; breve; figlio; carlo; martello; il Breve: figlio di Carlo Martello; Il figlio di Carlo Martello; Lo stesso in breve;

PIPINO

