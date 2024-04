La Soluzione ♚ Bramose cupide La definizione e la soluzione di 5 lettere: Bramose cupide. AVIDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Bramose cupide: Castità (daphne) e il desiderio sessuale (apollo). come apollo insegue per bramosia di lussuria dafne, così questa si salva attraverso la sua metamorfosi e... La parola Abraxás (o Abrasáx o Abracax), d'incerta etimologia, è stata ritrovata su pietre e gemme usate come talismani magici. Divinità di origine gnostico-mitraica, presso la tradizione persiana arriva a simboleggiare l'unione/totalità fra Ahura Mazda ed Angra Mainyu, ossia tra bene e male. Altre Definizioni con avide; bramose; cupide; Intrepide coraggiose; Come donne in dolce attesa; Desiderose bramose;

La risposta a Bramose cupide

AVIDE

A

V

I

D

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Bramose cupide' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.