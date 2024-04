La Soluzione ♚ Il beone ci si attacca La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il beone ci si attacca. BOTTIGLIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Il beone ci si attacca: Molto noto al tempo, e sergej ivanovic sycevskij, « uomo di ingegno, ma beone ». ^ tra le prime letture, puškin, lermontov, nekrasov, l'oliver twist di... Una bottiglia è un contenitore di capacità variabile, attestata sull'ordine di grandezza del litro, a volte dotato di un tappo. Le bottiglie sono solitamente fatte di vetro, di plastica, carta, ceramica, metalli, e vengono tipicamente usate per contenere liquidi come: acqua, latte, bibite, birra, vino, olio da cucina, ma anche carburante, medicinali, sapone liquido, shampoo, inchiostro, eccetera. Altre Definizioni con bottiglia; beone; attacca; Un verbo del cantiniere; Il beone non può nascondere quello del bere; Si attacca col filo o con le chiacchiere; La attacca chi vuole litigare;

