La Soluzione ♚ Auto poco ingombranti La definizione e la soluzione di 10 lettere: Auto poco ingombranti. UTILITARIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Auto poco ingombranti: Poiché il peso elevato (15 quintali a vuoto) e le dimensioni ingombranti la rendevano poco agile nei percorsi tortuosi e le strade strette dei tracciati... L'utilitaria è un tipo di autovettura, caratterizzata da dimensioni e dotazioni essenziali, progettato per assolvere le più correnti funzioni pratiche del trasporto promiscuo o alternato di persone e cose. Altre Definizioni con utilitarie; auto; poco; ingombranti; I più potenti fari dell auto; Posto auto internazionale; Poco lecito; Si può usare per poco; Grossi ingombranti; Veicoli molto ingombranti;

La risposta a Auto poco ingombranti

UTILITARIE

U

T

I

L

I

T

A

R

I

E

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Auto poco ingombranti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.