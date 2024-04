La Soluzione ♚ L argomento dell assemblea La definizione e la soluzione di 15 lettere: L argomento dell assemblea. ORDINE DEL GIORNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su L argomento dell assemblea: È la prima assemblea legislativa di origine elettiva riunitasi in italia dopo la fine della seconda guerra mondiale ed è l'unica assemblea regionale italiana... L'ordine del giorno (abbreviato con O.d.G.) è un documento inerente ai lavori di un organo collegiale, ovvero ad una delle sue deliberazioni di tipo impegnativo (soprattutto quando il collegio sia un'assemblea elettiva). Altre Definizioni con ordine del giorno; argomento; assemblea; Un argomento da forum; Avere per argomento; Dà validità all assemblea; L assemblea con cadenza periodica nei condomini;

ORDINE DEL GIORNO

Lae verificata di 15 lettere per risolvere 'L argomento dell assemblea' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.