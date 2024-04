La Soluzione ♚ Allenamento sportivo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Allenamento sportivo. TRAINING Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Allenamento sportivo: Con il termine allenamento sportivo (in inglese training) si intende il processo di adattamento fisiologico allo sforzo fisico del corpo umano compiuto... Training Day è un film del 2001 diretto da Antoine Fuqua e scritto da David Ayer con protagonisti Denzel Washington e Ethan Hawke. Il film è stato presentato fuori concorso alla 58ª edizione del Festival di Venezia; per la sua interpretazione, Washington ha vinto il premio Oscar per il miglior attore protagonista nel 2002. Altre Definizioni con training; allenamento; sportivo; La preparazione professionale; L allenamento sportivo; Corsetta d allenamento; Allenamento culturista body ing; Un quadrato sportivo; Quadrato sportivo;

La risposta a Allenamento sportivo

TRAINING

T

R

A

I

N

I

N

G

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Allenamento sportivo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.