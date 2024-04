La Soluzione ♚ Un alettone automobilistico La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un alettone automobilistico. SPOILER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un alettone automobilistico: Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. un alettone in campo automobilistico è un particolare elemento aerodinamico, fisso o mobile, atto... Il termine spoiler (AFI: ['spiler]; dall'inglese to spoil, "rovinare") è spesso usato in ambito cinematografico per segnalare un testo che riporta delle informazioni che potrebbero svelare i punti salienti della trama di un film. Il termine spoiler può riferirsi anche ad altri contesti dove può essere svelata una trama, come libri, videogiochi, serie televisive o fumetti. Altre Definizioni con spoiler; alettone; automobilistico; L inopportuna rivelazione di parti della trama di un film; Mika ex pilota automobilistico finlandese; Il pilota automobilistico Grosjean;

