La Soluzione ♚ Uscivano dal Lingotto La definizione e la soluzione di 4 lettere: Uscivano dal Lingotto. FIAT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Uscivano dal lingotto: L'incidente ferroviario del lingotto fu un tamponamento tra due treni viaggiatori avvenuto il 19 giugno 1922 sulla linea torino-alessandria nei pressi... FIAT (acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino) è una casa automobilistica italiana, parte del gruppo Stellantis dal 2021. In precedenza, era parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Il marchio ha una lunga storia, essendo stato fondato l'11 luglio 1899 presso il Palazzo Bricherasio di Torino come casa produttrice di automobili, per poi sviluppare la propria attività in numerosi altri settori, dando vita a quello che sarebbe diventato ... Altre Definizioni con fiat; uscivano; lingotto; Il marchio sulla Panda; Lo si tira sostando; La città con il Lingotto;

