Passeggera che appassiona

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Passeggera che appassiona' è 'Infatuazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INFATUAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Passeggera che appassiona" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passeggera che appassiona". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Infatuazione? L'infatuazione rappresenta un sentimento intenso e momentaneo che coinvolge una persona, spesso caratterizzato da un'attrazione forte e immediata verso qualcuno. Questa emozione può nascere da un'idea, un'immagine o un comportamento che suscita entusiasmo e desiderio di conoscere meglio quella figura. La passione di una persona che si lascia travolgere dall'infatuazione si manifesta nella sua attenzione quasi esclusiva e nel pensiero costante verso l'oggetto del suo interesse.

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Passeggera che appassiona nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Infatuazione

In presenza della definizione "Passeggera che appassiona", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passeggera che appassiona" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Infatuazione:

I Imola N Napoli F Firenze A Ancona T Torino U Udine A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passeggera che appassiona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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