movimento nervoso

Sostantivo

Curiosità su: Con tic si intende, in ambito neurologico, un movimento o vocalizzazione improvviso, rapido, ricorrente, non ritmico. Il tic è una manifestazione tipica di alcuni disturbi del movimento (e.g. Sindrome di Gilles de la Tourette, ecc.), ma può comparire nei quadri sintomatologici di altre condizioni (e.g., intossicazione da sostanze, ecc.). Esempi comuni di tic sono gli ammiccamenti, schiarimento della gola e annusamento. Per Umberto Galimberti il tic è un "movimento rapido, ripetitivo, coordinato e stereotipato, ripetuto nella mimica e nella gestualità, che si presenta in relazione alla tensione del soggetto senza poter essere impedito dalla volontà”. I tic sono generalmente percepiti come involontari da chi li manifesta, anche se possono essere volontariamente e momentaneamente soppressi per un quantitativo di tempo limitato. Il tentativo di controllarli può avere come conseguenza delle contrazioni violente, nonché un malessere crescente che diminuisce solo nel momento in cui il movimento ticcoso è lasciato libero di manifestarsi.

tic

movimento rapido e involontario, per esempio delle palpebre degli occhi in condizioni non determinanti, ripetuto in sequenza non controllata e talvolta neanche "cosciente" caratteristico di sindromi di origine nervosa: tali movimenti si possono verificare più marcatamente in caso di tensione e stress

Pronuncia

IPA: /'tik/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Sinonimi

clic, scatto, ticchettio

contrazione nervosa

( senso figurato ) abitudine, mania, pallino, capriccio, fissazione

Termini correlati

( per estensione ) epilessia

epilessia (per estensione) condizionamento

Dimli

Sostantivo

tic (pl.: tici)

sole