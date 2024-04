La Soluzione ♚ Il Laurel in coppia con Hardy

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il Laurel in coppia con Hardy. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : STAN

Curiosità su Il laurel in coppia con hardy: Entrambi attori affermati; laurel aveva lavorato in 50 produzioni, hardy in 250. durante la loro carriera in coppia, durata dal 1919 (con una pausa di sette anni... Stan Laurel, pseudonimo di Arthur Stanley Jefferson (Ulverston, 16 giugno 1890 – Santa Monica, 23 febbraio 1965), è stato un attore, comico, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore britannico naturalizzato statunitense. Stan Laurel, meglio conosciuto per il ruolo di Stanlio del duo comico Stanlio e Ollio (Laurel & Hardy), formato insieme ad Oliver Hardy, «è considerato uno dei più grandi attori comici di tutti i tempi; agilissimo nella sua fisicità e geniale nell'invenzione comica, ha innovato profondamente il modo di recitare la comicità per le sue capacità di rendere ricco di particolari intriganti un individuo ...

