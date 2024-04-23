Un gas infiammabile

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un gas infiammabile' è 'Etano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un gas infiammabile" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gas infiammabile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Etano? L'etanio è un composto chimico che si presenta come un gas molto infiammabile e facilmente combustibile. Si trova comunemente nel settore industriale e viene utilizzato come combustibile e materia prima per la produzione di diversi materiali. La sua presenza richiede estrema attenzione durante le operazioni di manipolazione, poiché può facilmente infiammarsi o esplodere in determinate condizioni. La sua natura volatile e la sua capacità di accendersi rapidamente lo rendono un elemento di grande attenzione in ambienti di lavoro.

La definizione "Un gas infiammabile" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gas infiammabile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Etano:

E Empoli T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gas infiammabile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

