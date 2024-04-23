Ente pubblico o privato nei cruciverba: la soluzione è Istituto
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ente pubblico o privato' è 'Istituto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ISTITUTO
Altre soluzioni:
ISTITUZIONE
Curiosità e Significato di Istituto
La soluzione Istituto di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Istituto per scoprire curiosità e dettagli utili.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chi usufruisce di un servizio pubblico o privatoMacello pubblico o privatoPuò essere pubblico o privatoLe proprietà di un ente pubblicoAffidamento a un privato di un lavoro pubblico
Come si scrive la soluzione Istituto
Hai davanti la definizione "Ente pubblico o privato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 8 lettere della soluzione Istituto:
