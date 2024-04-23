L attore Lancaster

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L attore Lancaster' è 'Burt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BURT

Perché la soluzione è Burt? Lancaster, noto attore statunitense, ha lasciato un'impronta significativa nel cinema grazie alla sua presenza carismatica e al talento recitativo. La sua carriera è stata caratterizzata da ruoli memorabili che hanno contribuito a definire un'epoca cinematografica. La voce di Burt, riconoscibile e profonda, ha spesso accompagnato le sue interpretazioni, creando un connubio tra immagine e suono che ha affascinato il pubblico. La combinazione tra il volto di Lancaster e la voce di Burt rappresenta un esempio di grande impatto nel mondo dello spettacolo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L attore Lancaster". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L attore Lancaster nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Burt

La soluzione associata alla definizione "L attore Lancaster" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L attore Lancaster" conferma che la soluzione 'Burt' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Burt

B Bologna U Udine R Roma T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L attore Lancaster" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Burt' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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