La Soluzione ♚ Assorbì l Agip La definizione e la soluzione di 3 lettere: Assorbì l Agip. ENI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Assorbi l agip: 1926: viene costituita l'agip 1936: costituzione dell'anic 1941: costituzione della snam 1945: enrico mattei è commissario dell'agip 1953: con legge 136... Eni S.p.A., in origine acronimo di Ente Nazionale Idrocarburi, è un'azienda multinazionale creata dallo Stato italiano come Ente Pubblico Economico nel 1953 sotto la direzione di Enrico Mattei, che fu presidente fino alla sua morte nel 1962, convertita in società per azioni nel 1992. Presente in 61 paesi con 33 142 dipendenti nel 2023 sotto il simbolo del cane a sei zampe, l'Eni è attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della ... Altre Definizioni con eni; assorbì; agip; La società di cui l Agip fa parte; Nel 1998 ha incorporato l Agip;

La risposta a Assorbì l Agip

ENI

