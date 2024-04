La Soluzione ♚ Abbaiamento La definizione e la soluzione di 7 lettere: Abbaiamento. LATRATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Abbaiamento: Molto i loro simili mentre i golden retriever sono molto pacifici. gli abbaiamenti intempestivi: infastidiscono alcuni ma rassicurano altri che così hanno... I cani della prateria (Cynomys Rafinesque, 1817) sono un genere di mammiferi appartenenti all'ordine dei Roditori e alla famiglia Sciuridae, diffusi nelle praterie americane. Nonostante il nome, non sono canidi bensì roditori, della stessa famiglia delle marmotte. Devono il loro nome a un suono, simile a un latrato, che emettono in caso di pericolo. Diversamente dalle marmotte, non vanno in letargo. Altre Definizioni con latrato; abbaiamento; Echeggia nel canile;

La risposta a Abbaiamento

LATRATO

L

A

T

R

A

T

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Abbaiamento' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.