La Soluzione ♚ Una qualità di chi agisce con avvedutezza La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una qualità di chi agisce con avvedutezza. SENNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Una qualita di chi agisce con avvedutezza: Soldati; costei partecipe di qualunque segreto; costei simulacro di quell'altissima prudenza; costei con eccezionale avvedutezza e giustizia ogni cosa rettamente... Con l'espressione del senno di poi son piene le fosse (anche nella versione del senno dipoi n'è ripien le fosse) si vuole indicare l'inutilità della previsione del passato a coloro che dopo un determinato avvenimento dicono quello che si potesse o non dovesse fare. L'espressione proverbiale include la locuzione sostantivale maschile senno di poi, con cui si indica ugualmente la "capacità di valutare un evento, una situazione solo a posteriori ... Altre Definizioni con senno; qualità; agisce; avvedutezza; Lo perdette Orlando; Il figlio di Bertoldino; Qualità con cui si nasce; Sigla per vini di qualità; Agisce senza riflettere; L immaginaria città dove agisce Diabolik;

SENNO

