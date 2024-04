La Soluzione ♚ Una O greca La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una O greca. OMICRON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Una o greca: La mitologia greca è la raccolta e lo studio dei miti appartenenti alla cultura religiosa degli antichi greci e che riguardano, in particolare, i loro... Omicron (; ) è la quindicesima lettera dell'alfabeto greco. È una vocale e, contrariamente all'omega, ha sempre quantità breve (in greco "µ", mikròn, significa "piccolo, breve"). Nel sistema di numerazione greco equivaleva a 70. In greco moderno rappresenta il suono //. Il nome originale in epoca classica era /o/. Il nome µ (o piccola) le fu dato dai bizantini, che, dovendola distinguere dall'omofona µa, diedero alle due ... Altre Definizioni con omicron; greca; Precede il pi greco; Dea greca della Terra; L isola greca dei proverbiali vasi;

La risposta a Una O greca

OMICRON

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Una O greca' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.