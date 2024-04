La Soluzione ♚ Segue il tac La definizione e la soluzione di 3 lettere: Segue il tac. TIC Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Segue il tac: Trasmessa dal canale statunitense cbs. la serie segue i dipendenti della trial analysis corporation (tac), una società di consulenza che analizza i giurati... La sindrome di Tourette (o sindrome di Gilles de la Tourette) è un disturbo neurologico che esordisce nell'infanzia scomparendo spesso durante l'adolescenza, caratterizzato dalla presenza di tic motori e fonatori incostanti, talvolta fugaci e altre volte cronici, la cui gravità può variare da estremamente lievi a invalidanti. In molti pazienti emergono alcune comorbilità (diagnosi di patologie co-concorrenti diverse dalla sindrome di Tourette), ... Altre Definizioni con tic; segue; Chi la segue deve evitare le abbuffate; Segue Piccadilly nel nome di una piazza londinese;

TIC

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Segue il tac' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.