La Soluzione ♚ Fa la ruota La definizione e la soluzione di 6 lettere: Fa la ruota. PAVONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Fa la ruota: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ruota (disambigua). una ruota è un oggetto circolare in grado di ruotare attorno a un asse... Il pavone reale o pavone blu, anche noto come pavone indiano (Pavo cristatus Linnaeus, 1758), è un uccello appartenente alla famiglia dei Fasianidi. Originario delle foreste dell'India, era già noto all'antica Grecia. I Romani lo allevavano sia per la sua bellezza che per la prelibatezza di carni e uova. Altre Definizioni con pavone; ruota; Un pennuto vanitoso; Una costellazione australe che fa la ruota; La ruota fatta girare dall arrotino; Ha una ruota grande e due piccole;

La risposta a Fa la ruota

PAVONE

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Fa la ruota' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.