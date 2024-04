La Soluzione ♚ La Roma di Antonello Venditti La definizione e la soluzione di 8 lettere: La Roma di Antonello Venditti. CAPOCCIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La roma di antonello venditti: Disambiguazione – "venditti" rimanda qui. se stai cercando altre persone con questo cognome, vedi venditti (disambigua). antonello venditti, all'anagrafe antonio... Roma capoccia è una canzone italiana scritta da Antonello Venditti ed è stato il brano che gli ha dato la notorietà. L'autore l'aveva composta all'età di 14 anni, qualche anno dopo aveva presentato il brano ad un provino al Folkstudio insieme a Sora Rosa e Viva Mao (quest'ultima rimasta inedita) e infine nel 1972 il brano fu inserito nell'album Theorius Campus, esordio suo e di Francesco De Gregori. Come singolo è stato pubblicato come lato B ... Altre Definizioni con capoccia; roma; antonello; venditti; Di Quinto presso Roma; La fontana di Piazza di Spagna a Roma; Il Venditti che ha lanciato Roma capoccia; Il Venditti della musica;

La risposta a La Roma di Antonello Venditti

CAPOCCIA

