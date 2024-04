La Soluzione ♚ Piemontese del capoluogo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Piemontese del capoluogo. TORINESE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Piemontese del capoluogo: Cercando il comune esistito dal 1927 al 1945, vedi guardia piemontese terme. guardia piemontese (in guardiolo la gàrdia) è un comune italiano di 1 788 abitanti... La città metropolitana di Torino, anche nota come Torino Metropoli per il suo logo ufficiale, è un ente territoriale di area vasta di 2 199 265 abitanti che si estende su una superficie di 6 827 km², istituita con la legge nº 56 del 7 aprile 2014 e operativa dal 1º gennaio 2015, subentrando alla provincia di Torino della quale ha mantenuto i confini. Confina a nord con la Valle d'Aosta, a est con le province di Biella, Vercelli, Alessandria e ... Altre Definizioni con torinese; piemontese; capoluogo; Un piemontese all ombra della Mole; Tipico budino piemontese; Città piemontese sull autostrada A4; Il capoluogo tra Genova e Imperia; Un capoluogo della Sardegna;

TORINESE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Piemontese del capoluogo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.