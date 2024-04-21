Ostruite

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ostruite' è 'Intasate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTASATE

Perché la soluzione è Intasate? Quando qualcosa risulta bloccato o impedisce il normale svolgimento di un flusso, si può dire che è ostruite. Questo termine si applica spesso a condotti, vie o passaggi che si trovano completamente o parzialmente chiusi, creando un ostacolo evidente. La presenza di una voce intasate indica che ci sono ostruzioni che impediscono il libero passaggio di aria, liquidi o altre sostanze. La condizione può essere causata da accumuli, detriti o ostruzioni esterne, rendendo necessario intervenire per ripristinare il normale funzionamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ostruite". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ostruite nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Intasate

La definizione "Ostruite" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ostruite" conferma che la soluzione 'Intasate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Intasate

I Imola N Napoli T Torino A Ancona S Savona A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ostruite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intasate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Possono esserlo le strade o le tubatureOstruite, otturate