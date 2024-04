La Soluzione ♚ L occhio vigile del sommergibile La definizione e la soluzione di 10 lettere: L occhio vigile del sommergibile. PERISCOPIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su L occhio vigile del sommergibile: Sai l'ultima sui matti, regia di mariano laurenti (1982) il sommergibile più pazzo del mondo, regia di mariano laurenti (1982) sturmtruppen 2 - tutti... Nella forma più semplice il periscopio è un tubo alle cui estremità vi sono degli specchi paralleli tra loro e posti ad un angolo di 45° rispetto alla linea passante per essi. In quelli più complessi è costituito da un insieme di prismi che riportano la visione su un piano diverso da quello iniziale, permettendo così una visione a giro d'orizzonte, mantenendo nascosto l'osservatore. Il periscopio fu utilizzato nei sommergibili, nei carri ... Altre Definizioni con periscopio; occhio; vigile; sommergibile; Mitici giganti con un occhio solo; Un infiammazione dell occhio; Lo impone il vigile o il semaforo rosso; Un vigile insonne; Lo si lancia dal sommergibile; Proiettile antinave sparato dal sommergibile;

La risposta a L occhio vigile del sommergibile

PERISCOPIO

P

E

R

I

S

C

O

P

I

O

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'L occhio vigile del sommergibile' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.