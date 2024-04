La Soluzione ♚ È nota quella de Guadarrama La definizione e la soluzione di 6 lettere: È nota quella de Guadarrama. SIERRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su E nota quella de guadarrama: Nazionale della sierra de guadarrama. la sierra de guadarrama prende nome dal fiume guadarrama, che quivi nasce. la parola guadarrama deriva dall'arabo uad-ar-rámel... La Sierra Leone, ufficialmente Repubblica della Sierra Leone (in inglese Republic of Sierra Leone) e informalmente Salone, è uno Stato dell'Africa occidentale, sulla costa dell'oceano Atlantico. Confina con la Guinea a nord e a est, e con la Liberia a sud-est. La vicenda della liberazione degli schiavi rimasti nei territori della Sierra Leone è stata ricordata nel nome della capitale Freetown, "città libera". Altre Definizioni con sierra; nota; quella; guadarrama; È Nevada in Andalusia; Nevada: in Andalusia e California; La settima nota; Nota Bene; Quella di Bruna è una; C è quella dei continenti;

La risposta a È nota quella de Guadarrama

SIERRA

S

I

E

R

R

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'È nota quella de Guadarrama' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.