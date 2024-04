La Soluzione ♚ Lombarde devote a san Vittore La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lombarde devote a san Vittore. VARESINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lombarde devote a san vittore: Ferriere lombarde nel 1906 a milano da giorgio enrico falck e altri soci. i primi e più importanti stabilimenti furono realizzati a sesto san giovanni... Varese (AFI: /va'reze/ o /va'rese/, ; Vares in dialetto varesotto, AFI: [va'rez]) è un comune italiano di 78 819 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia. Il caratteristico appellativo di città giardino deriva dai numerosi parchi e giardini che si trovano nell'ambito del comune, in gran parte pertinenze di ville ivi edificate tra il XVIII secolo e l'inizio del XX secolo, prima da famiglie di nobili e più recentemente da ... Altre Definizioni con varesine; lombarde; devote; vittore; Desinenza dei nomi di molte località lombarde; La ex Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;

La risposta a Lombarde devote a san Vittore

VARESINE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Lombarde devote a san Vittore' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.