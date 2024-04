La Soluzione ♚ Le linee più brevi La definizione e la soluzione di 5 lettere: Le linee più brevi. RETTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Le linee piu brevi: Streaming, shorts (tradotto in italiano video brevi) e slideshow e altri contenuti come video blog, brevi video originali, video didattici e altro ancora... La retta o linea retta è uno dei tre enti geometrici fondamentali della geometria euclidea. Viene definita da Euclide nei suoi Elementi come un concetto primitivo. Un filo di cotone o di spago ben teso tra due punti è un modello materiale che ci può aiutare a capire cosa sia la retta, un ente geometrico immateriale senza spessore e con una sola dimensione. La retta è illimitata in entrambe le direzioni, e inoltre contiene infiniti punti, cioè è ... Altre Definizioni con rette; linee; brevi; Diluite al contrario; Uno stupendo tempietto dell Acropoli di Atene; Linee trasversali; Le linee che uniscono i punti di uguale altitudine; Bagaglio per brevi viaggi; Salite ripide e brevi;

La risposta a Le linee più brevi

RETTE

La risposta a Le linee più brevi è verificata di 5 lettere per risolvere 'Le linee più brevi'.