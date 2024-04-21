Giramondo a New York

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Giramondo a New York' è 'Globetrotter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GLOBETROTTER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Giramondo a New York" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giramondo a New York". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Globetrotter? Una persona che si sposta frequentemente tra diverse parti del mondo, esplorando nuove culture e ambienti, viene spesso chiamata in modo colloquiale un viaggiatore incallito. Questa figura si distingue per il desiderio di scoprire luoghi lontani e per l’abilità di adattarsi a situazioni diverse, portando con sé un bagaglio di esperienze uniche. A New York, questa figura assume un ruolo particolare, vivendo la città come un crocevia di culture e storie. La sua presenza arricchisce il contesto urbano di un senso di avventura e scoperta.

Se la definizione "Giramondo a New York" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giramondo a New York" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Globetrotter:

G Genova L Livorno O Otranto B Bologna E Empoli T Torino R Roma O Otranto T Torino T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giramondo a New York" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

