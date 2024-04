La Soluzione ♚ Far avere e causare La definizione e la soluzione di 9 lettere: Far avere e causare. PROCURARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Far avere e causare: Ondeggiamento sussultorio, e può causare uno spostamento nei piani superiori di qualche edificio. determinate proprietà angolari e aerodinamiche nel vento... Una zona erogena è un'area del corpo umano, spesso un organo o parte di esso, la cui stimolazione esterna è legata all'eccitazione e al piacere sessuale. Letteralmente erogeno significa "che genera amore" (amore come eros), e si riferisce appunto alla proprietà della zona in questione in grado di procurare piacere sessuale. Altre Definizioni con procurare; avere; causare; Avere la meglio; Accessorio dell auto che si può avere a pagamento; Può causare il crollo di un edificio; Può causare litigi;

La risposta a Far avere e causare

PROCURARE

