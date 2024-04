La Soluzione ♚ Essere sovrumano

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Essere sovrumano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SEMIDIO

Curiosità su Essere sovrumano: Il segreto sull'esistenza degli esseri sovrumani come loro da 10.000 anni. e ammette che se lo avesse convinto di essere normale, lo avrebbe lasciato in... Un semidio è un essere metà uomo e metà dio, oppure anche un demone, se si tiene presente che la parola "daemon" sta proprio ad indicare un essere a metà strada tra la natura umana e quella divina. È proprio di alcune religioni e relative mitologie: pur essendo dotato di poteri sovrumani poiché ha quasi sempre un dio o una dea come genitore, egli non può però godere di un completo stato di divinità, essendo per appunto per metà umano, e dunque mortale (a differenza degli dei), tuttavia in certi rarissimi casi abbiamo semidei che acquisiscono l'immortalità (per esempio Dioniso, che a sua volta genera semidei).

