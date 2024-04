La Soluzione ♚ Le e-mail certificate sigla La definizione e la soluzione di 3 lettere: Le e-mail certificate sigla. PEC Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Le e-mail certificate sigla: Disambiguazione – "mail" rimanda qui. se stai cercando il software di posta elettronica sviluppato da apple, vedi mail (apple). questa voce o sezione... Pec (in albanese Pejë o Peja; in serbo , Pec; in turco Ipek) è una città del Kosovo occidentale. Nel 2011 la città aveva una popolazione di 48 962 abitanti, mentre l'intera municipalità aveva una popolazione di 96 450 abitanti. In epoca medievale, nel 1346, fu sede del Patriarcato della Chiesa ortodossa serba. Secoli dopo, nel 1899 vi fu fondata dalla popolazione locale albanese la Lega di Peja. Il monastero patriarcale di Pec è patrimonio ... Altre Definizioni con pec; mail; certificate; sigla; Le mail che infestano la posta elettronica; La sigla delle e-mail con valenza legale di invio e consegna; Le email certificate; Un software per architetti sigla; La sostituì l Iva sigla;

PEC

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Le e-mail certificate sigla' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.