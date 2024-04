La Soluzione ♚ Colpire con la prua La definizione e la soluzione di 9 lettere: Colpire con la prua. SPERONARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Colpire con la prua: Durante la percorrenza del cono di uscita del porto, il traghetto colpì con la prua la petroliera agip abruzzo, penetrando all'interno della cisterna numero... Lo squalo balena (Rhincodon typus Smith, 1828), unica specie del genere Rhincodon e della famiglia Rhincodontidae, è il più grande pesce esistente. Classificato nel 1828, quando un esemplare di 4,6 m di lunghezza fu arpionato lungo le coste del Sudafrica, venne descritto l'anno seguente dallo zoologo Andrew Smith. Fu inserito come unico rappresentante dei Rincodontidi solamente nel 1984, dopo un lungo dibattito scientifico. È uno squalo tappeto ... Altre Definizioni con speronare; colpire; prua; L arma per colpire alla schiena; Impressionare e colpire fare; Lo regge chi decide dove puntare la prua; Hanno la prua e la poppa;

La risposta a Colpire con la prua

SPERONARE

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Colpire con la prua' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.