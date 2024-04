La Soluzione ♚ Lo è un braccio La definizione e la soluzione di 4 lettere: Lo è un braccio. ARTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lo e un braccio: Cercando altri significati, vedi braccio (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento anatomia è priva o carente di note e riferimenti bibliografici puntuali... L'arto è un'appendice mobile connessa al corpo umano o animale mediante articolazioni. La maggior parte degli animali usano gli arti per la locomozione, ad esempio per correre, camminare, saltare. Generalmente gli arti anteriori (o nel caso dei bipedi gli arti superiori) sono adoperati per trasportare o manipolare oggetti. Altre Definizioni con arto; braccio; Usa metro e forbici; Il braccio o la gamba; Gamba o braccio;

ARTO

