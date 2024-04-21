L attrice protagonista del flm Ambra

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L attrice protagonista del flm Ambra' è 'Linda Darnell'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LINDA DARNELL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L attrice protagonista del flm Ambra" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L attrice protagonista del flm Ambra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Linda Darnell? Ambra è l'attrice principale del film e il suo nome è associato a una figura femminile forte e carismatica. La sua presenza sullo schermo cattura l'attenzione degli spettatori, che si lasciano coinvolgere dalla sua interpretazione intensa e convincente. La sua performance rappresenta il cuore della narrazione, rendendo il personaggio indimenticabile. Linda Darnell, invece, è un'icona del passato che ha lasciato un segno nel cinema. Entrambe sono riconosciute per il loro talento e il loro fascino.

Questa pagina è dedicata alla definizione "L attrice protagonista del flm Ambra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L attrice protagonista del flm Ambra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Linda Darnell:

L Livorno I Imola N Napoli D Domodossola A Ancona D Domodossola A Ancona R Roma N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L attrice protagonista del flm Ambra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

